На севере Тамбова в ДТП пострадала пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-15T10:46:25+03:00

Женщина находилась на пассажирском сиденье отечественной легковушки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 13 июля примерно в 10:05 на улице Гиляровского в районе дома №71 города Тамбова. Автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 63-летний водитель, столкнулся с иномаркой «Тойота Камри» под управлением 67-летнего мужчины.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажир отечественной легковушки «Лада Калина», 68-летняя женщина, получила телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

В иномарке никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU