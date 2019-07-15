2019-07-15T10:46:25+03:00
Происшествия

На севере Тамбова в ДТП пострадала пенсионерка

Отечественная легковушка врезалась в иномарку
Ксения АЛЕШИНА
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Женщина находилась на пассажирском сиденье отечественной легковушкиЖенщина находилась на пассажирском сиденье отечественной легковушкиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 13 июля примерно в 10:05 на улице Гиляровского в районе дома №71 города Тамбова. Автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 63-летний водитель, столкнулся с иномаркой «Тойота Камри» под управлением 67-летнего мужчины.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажир отечественной легковушки «Лада Калина», 68-летняя женщина, получила телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

В иномарке никто не пострадал Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В иномарке никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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