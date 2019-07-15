В Тамбовском районе освятили крест на месте будущего храма
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест, установленный на месте будущего храма в селе Столовое Тамбовского района. Участие в богослужении приняли глава Столовского сельского совета Инна Капленкова и местные жители. Глава митрополии сердечно поздравил собравшихся с этим знаменательным событием.
- Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Первого Тамбовского благочиннического округа священник Димитрий Пимкин, настоятель храма в честь преподобного Силуана Афонского посёлка Новая Ляда, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова диакон Константин Полозов, - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.
Фото: Тамбовская митрополия
ИСТОЧНИК KP.RU