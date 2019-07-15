В Тамбовском районе освятили крест на месте будущего храма

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-15T10:13:58+03:00

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Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест, установленный на месте будущего храма в селе Столовое Тамбовского района. Участие в богослужении приняли глава Столовского сельского совета Инна Капленкова и местные жители. Глава митрополии сердечно поздравил собравшихся с этим знаменательным событием.

- Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Первого Тамбовского благочиннического округа священник Димитрий Пимкин, настоятель храма в честь преподобного Силуана Афонского посёлка Новая Ляда, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова диакон Константин Полозов, - сообщает пресс-служба Тамбовской митрополии.

Фото: Тамбовская митрополия

ИСТОЧНИК KP.RU