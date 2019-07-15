2019-07-15T09:25:18+03:00
Происшествия

51-летний тамбовчанин погиб после наезда на дерево

Авария со смертельным исходом произошла в Ржаксинском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель скончался до приезда скоройВодитель скончался до приезда скоройФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в результате которой погиб 51-летний мужчина, произошла 14 июля в 4 часа 49 минут на улице Центральной в районе дома №11 поселка Чакинский Сельхозтехникум Ржаксинского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 51-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти по неизвестной причине не справился с управлением, съехал с дороги на левую обочину и врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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