Стихийные рынки могут исчезнуть с улиц Тамбова

14 Июль 18:10 2019-07-14T18:10:09+03:00

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Несанкционированные рынки у стадиона «Динамо», на улице Гоголя, у торгового центра «Юг» ликвидировали в прошлом году тамбовские власти. Сегодня активно обсуждаются судьбы таких же точек на улицах Куйбышева, 60 лет Октября и Чичерина.

Как отмечают в мэрии, мнения горожан относительно существования стихийных рынков в этих местах сильно различаются. Одни говорят об удобстве и доступности товаров на таких площадках, другие - справедливо отмечают антисанитарию, шум и нарушение всех возможных норм и правил.

- Мы должны перейти от борьбы со стихийными рынками к организации цивилизованной торговли, которая будет безопасной, соответствующей нормам и требованиям. При этом мы знаем, что существующие пробелы в законодательстве часто не позволяют в полной мере выполнить запланированное, поэтому готовы обратиться к депутатскому корпусу Тамбовской городской Думы, чтобы выйти с законодательной инициативой на областной уровень, - заявил замглавы администрации Тамбова Анатолий Семченко.

По словам чиновника, часть предпринимателей уже высказали готовность принять участие в модернизации торговых точек и переводе торговли «шаговой доступности» в цивилизованное русло».

ИСТОЧНИК KP.RU