В новые детсады на улицах Селезневской и Сабуровской уже записали более 700 юных тамбовчан

14 Июль 17:51 2019-07-14T17:51:09+03:00

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Более 700 малышей Тамбова уже записались в два новых детских сада на улицах Селезневской и Сабуровской. Как сообщили в городской администрации, работы на этих двух объектах ведутся по графику. Строители уже закончили возвдение самих зданий, установили окна, сейчас заканчивают устройство крыши, внутреннюю отделку и подведение инженерных сетей.

В конце июля в помещениях пищеблоков начнут установку оборудования. Его уже закупили, оно хранится на складах. Временно исполняющий полномочия главы Тамбова Дмитрий Самородин добавил, что до осени нужно не только построить сами здания, но и обустроить прилегающую территорию.

- Не забывайте, что с сентября запланировано изменение маршрутов движения нескольких автобусов, чтобы родителям с детьми было удобнее добираться до детских садов. К этому времени должны быть решены вопросы с обустройством дорог, освещением территории, возможным переносом контейнерной площадки, а также ограждением и обязательным благоустройством территории, - заявил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU