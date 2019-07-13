Половину тамбовских пляжей забраковали для купания

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-13T16:46:43+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обновило данные, касающиеся состояния воды на пляжах Тамбовской области. - Всего исследовано 244 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, 253 пробы на микробиологические показатели, 81 проба на возбудители инфекционных заболеваний, 126 проб на колифаги, 128 проб на паразитологические исследования, - пояснили в ведомстве.

Неудовлетворительным и непригодным для купания оказалось качество воды на следующих пляжах:

г. Тамбов:

- пляж «Пригородный»,

- пляж «Детский», - пляж «Парус»,

- пляж «Олимпийский»

- пляж «Спортивный»

Тамбовский район

- р. Мошляйка, пляж «Белый песок»

с. Тулиновка, - р. Цна, пляж «Бокинский»

с. Бокино. - р. Цна,

СНТ «Эльдорадо», ул. Лесная, в районе д. №2 (Покрово-/Пригородный сельсовет),

с. Татаново, в районе моста окружной дороги(Татановский сельсовет),

г. Котовск

- р. Цна, пляж «Центральный»,

г. Рассказово - пруд, пляж "Лесной" в районе Меховая фабрика

Бондарский район - р. Б. Ломовис,

место отдыха с.Бондари, - пруд,

место отдыха с.Керша

Мичуринский район

- пляж «Заворонежский» на р. Л. Воронеж в с. Заворонежское;

г. Мичуринск

- Пляж "Детский"

ул. Пристань, р.Л.Воронеж - Пляж "Мужской"

ул. Пристань, р.Л.Воронеж - Пляж "Женский"

ул. Пристань, р.Л.Воронеж - Пляж "Молодежный"

ул. Пристань, р.Л.Воронеж

Сосновский район - река Цна, д.Заречье, ЗОЛ "Искорка" (ТОГБОУ « Кадетская школа»).

ИСТОЧНИК KP.RU