Половину тамбовских пляжей забраковали для купания
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обновило данные, касающиеся состояния воды на пляжах Тамбовской области. - Всего исследовано 244 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, 253 пробы на микробиологические показатели, 81 проба на возбудители инфекционных заболеваний, 126 проб на колифаги, 128 проб на паразитологические исследования, - пояснили в ведомстве.
Неудовлетворительным и непригодным для купания оказалось качество воды на следующих пляжах:
г. Тамбов:
- пляж «Пригородный»,
- пляж «Детский», - пляж «Парус»,
- пляж «Олимпийский»
- пляж «Спортивный»
Тамбовский район
- р. Мошляйка, пляж «Белый песок»
с. Тулиновка, - р. Цна, пляж «Бокинский»
с. Бокино. - р. Цна,
СНТ «Эльдорадо», ул. Лесная, в районе д. №2 (Покрово-/Пригородный сельсовет),
с. Татаново, в районе моста окружной дороги(Татановский сельсовет),
г. Котовск
- р. Цна, пляж «Центральный»,
г. Рассказово - пруд, пляж "Лесной" в районе Меховая фабрика
Бондарский район - р. Б. Ломовис,
место отдыха с.Бондари, - пруд,
место отдыха с.Керша
Мичуринский район
- пляж «Заворонежский» на р. Л. Воронеж в с. Заворонежское;
г. Мичуринск
- Пляж "Детский"
ул. Пристань, р.Л.Воронеж - Пляж "Мужской"
ул. Пристань, р.Л.Воронеж - Пляж "Женский"
ул. Пристань, р.Л.Воронеж - Пляж "Молодежный"
ул. Пристань, р.Л.Воронеж
Сосновский район - река Цна, д.Заречье, ЗОЛ "Искорка" (ТОГБОУ « Кадетская школа»).
ИСТОЧНИК KP.RU