В Тамбовской области от отравления грибами погиб человек

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-13T16:39:11+03:00

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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора контролируют ситуацию, связанную с отравлениями грибами. По данным ведомства к этому моменту на территории Тамбовской области было зарегистрировано 7 единичных случаев отравления грибами с 7 пострадавшими. Случаи отравления грибами имели место в г. Тамбове (3), в Мичуринском районе (2), в Тамбовском районе (1), и в Первомайском районе (1). Среди пострадавших детей до 14 лет не было. В Первомайском районе случай отравления грибами закончился летальным исходом.

- Заболевшими употреблялись консервированные грибы разных ботанических видов урожая 2018 года и грибы (строчки, сморчки, свинушки) в жареном и вареном виде урожая 2019 года, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

ИСТОЧНИК KP.RU