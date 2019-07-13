На Тамбовщину обрушится гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-13T15:20:05+03:00

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По сообщениям синоптиков, сегодня, 13 июля, в ближайшие 1-3 часа на территории Тамбовской области прогнозируется серьезное ухудшение погодных условий. По области пройдет гроза, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра – до 15 м/с.

- В случае ухудшения погодных условий специалисты рекомендуют предпринять дополнительные меры безопасности, - предупреждают в пресс-службе администрации Тамбова. - Если вы оказались на улице, то избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и снижать скорость вблизи учреждений образования, здравоохранения, а также в районе пешеходных переходов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области 8(4752)72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU