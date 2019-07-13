На фестивале «Вишневарово» в Тамбовской области состоялся показ мод для собак

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-13T13:44:04+03:00

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В рамках фестиваля «Вишневарово», который в эти дни проходит в городе Уварово, впервые прошло «собачье» дефиле. 30 четвероногих питомцев продемонстрировали «вишнёвые» наряды. Участники конкурса «ВишнЯПЁС» проявили фантазию, создав оригинальные наряды для своих животных. «Собачье» дефиле претендует на право стать одним из самых необычных и фееричных моментов яркого фестиваля.

- Участники конкурса были награждены сертификатами, а победители – дипломами и памятными подарками, - сообщили в администрации города Уварово. - Жюри выбрало самого обаятельного, гламурного, модного, креативного, а главный приз достался победителю номинации «самый-самый ВишнЯПЁС».

ИСТОЧНИК KP.RU