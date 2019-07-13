2019-07-13T12:57:46+03:00
Происшествия

Тамбовчанка «увела» деньги у жительницы Саратовской области

Потерпевшая совершила покупку в Интернет-магазине
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовские полицейские выявили еще один преступный эпизод в деятельности 36-летней жительницы нашего региона, которая якобы продавала одежду через Интернет магазин. К нескольким преступлениям, которые полицейские раскрыли ранее, добавилось еще одно.

- Используя сведения, которые были размещены на сайте жительницей Саратовской области, мошенница обманом вынудила потерпевшую совершить мнимую покупку спортивной одежды через интернет-магазин, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Через услугу «мобильный банк» поверившая мошеннику жертва перевела 8300 рублей на указанный счет. Несмотря на то, что истории о мошеннических действиях сегодня звучат и в СМИ, и на улицах, и в разговорах соседей, это не заставило женщину усомниться в правдивости заманчивого предложения. К сожалению, это не первая жертва уличенной мошенницы. Число обманутых фигуранткой дела исчисляется уже десятками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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