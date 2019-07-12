Тамбовские школьники из многодетных семей получат льготу на проезд

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-12T16:48:40+03:00

На эти цели из облбюджета потребуется 12,3 миллиона рублей

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На комитете Тамбовской областной Думы в первом и втором чтениях рассмотрели региональный проект закона, который предусматривает обеспечение льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок членов многодетных семей с использованием автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте региона.

- Дополнения категорий граждан, пользующихся правом льготного проезда на маршрутах регулярных перевозок, категорией «члены многодетных семей, обучающиеся в образовательных организациях и организациях профессионального образования» потребует дополнительных средств бюджета области в объеме 12 миллионов 350 тысяч рублей, - рассказали в Тамбовской областной Думе.

Сообщается, что единый проездной билет выдается на период с 1 сентября текущего года по 31 августа последующего года. Комитет рекомендовал областной Думе рассмотреть проект закона во втором чтении и принять в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU