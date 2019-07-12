Тамбовчанин лишился машины из-за долга по кредиту
Автомобиль забрали судебные приставы
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Житель р.п. Мордово взял автомобиль «Chevrolet Aveo» в кредит, однако не смог расплатиться с банком. Мужчина задолжал более 400 тысяч рублей и добровольно погашать долг не собирался.
Тогда судебные приставы в ходе проведения исполнительных действий составлен акт описи и изъятия машины должника. Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, в настоящее время готовится пакет документов для оценки и последующей продажи арестованного автомобиля, вырученные средства от которой пойдут на оплату долга.
ИСТОЧНИК KP.RU