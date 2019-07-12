Тамбовчане смогут увидеть фестиваль «Вишневарово» в прямом эфире

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-12T15:30:06+03:00

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12 июля в 16 часов в Уварово дадут старт четвертому открытому летнему гастрономическому фестивалю «Вишневарово». Как одно из значимых российских событий фестиваль будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.рф в рамках нацпроекта «Культура». Зрители увидят торжественную церемонию открытия фестиваля и праздничное шествие его участников. Ежегодно этот праздник принимает свыше 7 тысяч человек, в том числе из Москвы, Воронежской, Саратовской области, города Глубокое Витебской области Республики Беларусь.

В этом году фестиваль пройдет 12 и 13 июля. Туристы вновь попадут в город, в котором есть огромное Вишнёвое дерево, живут Вишнёвая принцесса, Барышня с вишней и кавалером и много барышень-вишенок и сударынь-вишен… Джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли», конкурсы «Мисс экстрим - Вишнёвый УЛЁТ», «Вишнёвое очарование», черлидинг «Вишнёвый серпантин», парад автомобилей «ВишнЯмобиль» и «Моя вишнёвая девятка…», дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду», соревнования по пауэрлифтингу среди женщин, бои на ринге «Стальные вишни», выступление творческих коллективов «Вишнёвый марафон», дефиле шляпок и конкур «Вишня – краса – длинная коса», показ мод для собак «ВишнЯПЁС»…

За два дня вишневого праздника состоится порядка 15-ти зрелищных конкурсов. Ремесленные ряды не дадут заскучать никому - на празднике можно изготовить куклу-оберег Вишнешку, попробовать свои силы на старинном ткацком стане, свалять сувенирный валеночек с вишенкой на боку. Гости праздника могут увезти с собой на память о фестивале и городе многочисленные «вишнёвые» сувениры: неваляшку-«вишенку», колокольчики, «вишнёвый кубок»… Особое удовольствие доставляют гастрономические конкурсы «Вишнёвое изобилие» и «Бабушкино вишнёвое варенье». Уваровцы угостят всех желающих кулинарными лакомствами. Запланировано и участие известных творческих коллективов, а ярким финалом праздника станет праздничный салют «Вишнёвый БУМ!!!».

- По данным аналитического агентства ТурСтат, «Вишневарово» входит в топ-10 главных гастрономических фестивалей июля., - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU