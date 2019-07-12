Житель Тамбовщины устроил у себя дома наркопритон

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-12T16:30:56+03:00

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции города Уварово получили оперативную информацию о том, что 32-летний местный житель предоставляет свой дом наркоманам для употребления запрещенных веществ. Этот человек уже попадал в поле зрение правоохранительных органов и привлекался к уголовной ответственности.

Полученная информация в итоге подтвердилась. По месту жительства подозреваемого оперативники задержали троих человек, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило употребление ими наркотиков.

- В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальным наказанием, предусмотренным данной статьей, является лишение свободы на срок до четырех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU