Суд вынес приговор тамбовчанину, который до смерти избил родную мать

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-12T16:01:48+03:00

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Советский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении тамбовчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Как установлено судом, днем, 15 февраля текущего года, 44-летний ранее судимый житель города Тамбова выпивал у себя дома. Когда спиртное закончилось, он попросил у своей 68-летней матери денег, чтобы сходить в магазин за добавкой, однако та ему отказала. Женщина пригрозила сыну тюрьмой за систематические избиения,в результате чего мужчина сильно разозлился и избил ее.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, пенсионерка скончалась на следующий день от от полученных в результате избиения травм головы. Известно, что в течение месяца до дня гибели она жила у соседей, поскольку сын выгнал ее из дома.

- Состояние алкогольного опьянения, вызывавшее немотивированную агрессию к потерпевшей, признано судом отягчающим наказание обстоятельством. С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого и тяжести совершенного им преступления, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU