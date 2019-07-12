В Тамбове разыскивают собственников гаражей на улице Володарского

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-12T14:20:52+03:00

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Администрация города Тамбова обращается к собственникам металлических гаражей, расположенных в районе многоквартирных домов по ул. Володарского, 8, 39, а так же ко всем горожанам, которые располагают какой-либо информацией о владельцах этих построек. Дело в том, что земельные участки, занятые гаражами, могут использоваться незаконно.

- Убедительная просьба к собственникам гаражей обратиться в комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова Тамбовской области по телефону 71-25-53 или по адресу: г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 146/11, кабинет № 22 (2-й этаж) – для рассмотрения вопроса о законности размещения гаражей, - говорится в объявлении горадминистрации. - Если этого сделано не будет, комитет земельных ресурсов и землепользования инициирует работу по признанию гаражей бесхозяйными и признанию на них права собственности города Тамбова с целью дальнейшего их демонтажа.

ИСТОЧНИК KP.RU