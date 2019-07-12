Тамбовские лесничества закупили новую технику

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-12T15:02:05+03:00

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Горельское, Тамбовское, Уваровское, Мичуринское и Хоботовское лесничества Тамбовщины получили новенькие автомобили повышенной проходимости LADA 4х4 в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Еще одну машину такой же марки в июле закупят для ТОГАУ «Кирсановское лесничество».

- Приобретенная техника будет использоваться для осуществления государственного лесного и пожарного надзора. Обеспечение лесных инспекторов новой техникой, именно для них предназначены эти автомобили, одна из стратегических задач, направленных на повышение качества работ по охране и защите тамбовских лесов, -сообщили в управлении лесами Тамбовской области.

Ранее тамбовские лесовоыдд уже получили три новых пожарных автоцистерны, трактор «Беларус», восемь плугов и десять культиваторов. Новая техника уже активно используется ими для осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

Фото: управление лесами Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU