Тамбовские лесничества закупили новую технику
Горельское, Тамбовское, Уваровское, Мичуринское и Хоботовское лесничества Тамбовщины получили новенькие автомобили повышенной проходимости LADA 4х4 в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Еще одну машину такой же марки в июле закупят для ТОГАУ «Кирсановское лесничество».
- Приобретенная техника будет использоваться для осуществления государственного лесного и пожарного надзора. Обеспечение лесных инспекторов новой техникой, именно для них предназначены эти автомобили, одна из стратегических задач, направленных на повышение качества работ по охране и защите тамбовских лесов, -сообщили в управлении лесами Тамбовской области.
Ранее тамбовские лесовоыдд уже получили три новых пожарных автоцистерны, трактор «Беларус», восемь плугов и десять культиваторов. Новая техника уже активно используется ими для осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Фото: управление лесами Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU