В Тамбове возобновили строительство храма при исправительной колонии

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-12T14:01:41+03:00

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В исправительной колонии № 1, расположенной в Тамбове, возобновлено строительство каменного храма. Стоит отметить, что первый камень в основание церкви заложен еще в 2006 году, а в 2018-м там освятили землю и начали возводить фундамент. В настоящее время осужденные активно ведут монтажные работы.

- Работы на стройплощадке активизировались после того, как руководство регионального УФСИН заключило договор с Русской Православной церковью. Планируется, что к концу этого года завершится возведение стен и начнется строительство купольной части будущей церкви. 16-метровой здание увенчает звонница из 3 колоколов. Православный храм имени Святителя Питирима Тамбовского сможет вместить порядка 100 человек, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области.

Интересен тот факт, что прорабом стройки является осужденный, мусульманин по вероисповеданию. По его словам, принадлежности не препятствует оказанию помощи в строительстве православного храма.

ИСТОЧНИК KP.RU