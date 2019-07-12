Скотомогильник в Котовске создает угрозу распространения инфекций

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-12T13:27:44+03:00

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В Котовске прокуроры выявили нарушения законодательства о ветеринарной безопасности при эксплуатации скотомогильника, допущенные МБУ «Городское хозяйство».

Было установлено, что территория биотермической ямы не огорожена глухим забором, там имеются значительные расстояния между досками, через которые туда могут попасть животные и разнести инфекцию. Кроме того, необходимо сделать перекрытие биотермической ямы двухслойным и вывести выше уровня земли на 40 см.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства в МБУ «Городское хозяйство» внесено представление. Одновременно в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушения ветеринарно-санитарных правил». Акты реагирования находятся на рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU