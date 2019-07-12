Житель Тамбовщины забрался ночью в магазин и стащил деньги из кассы

СЕГОДНЯ 13:05 2019-07-12T13:05:07+03:00

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11 июля в дежурную часть поступило сообщение от предпринимателя о хищении денег из принадлежащего ему магазина по улице Революционной районного поселка Мордово. Прибыв на место, полицейские изъяли оставленные следы и изучили запись камеры наблюдения.

- Оперативники составили фотоориентировку на подозреваемого. По подозрению в совершении кражи денег был задержан местный 32-летний житель, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

После опроса задержанный дал признательные показания. Рассказал, что в ночь на 11 июля в состоянии алкогольного опьянения проник в магазин, разбив окно, и похитил 20 тысяч рублей из кассы.

- Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, - отметили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи наказание виновному определяется в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU