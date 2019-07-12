Тамбовские полицейские вернули похищенное средство связи владельцу
8 июля в Мичуринске в доме 32-летнего местного жителя по улице Железнодорожной собралась компания приятелей. Вечер не обошелся без выпитого спиртного. Один из гостей, 45-летний мужчина, заснул на диване, чем воспользовалась его подруга. В час ночи злоумышленница вытащила из кармана его брюк сотовый телефон марки «Мейзу» и скрылась, покинув дом. Потерпевший обнаружил пропажу утром, попытался найти телефон, но безуспешно. Тогда он обратился в органы правопорядка.
- После проведения оперативных мероприятий была задержана 41-летняя женщина, которая дала признательные показания. Похищенным телефонам жительница Мичуринска пользовалась сама, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
Полицейские изъяли телефон и вернули законному владельцу.
- Установлено, что ранее задержанная уже совершала схожие кражи. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - отметили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU