Тамбовчане, убившие женщину-таксиста, предстанут перед судом

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-12T12:22:48+03:00

Молодые люди ударили женщину ножом и украли ее машину Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

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В Воронежской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Жердевка Жердевского района Тамбовской области 21 и 20 лет. Молодые люди обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Установлено, что ,в ночь с 08 на 09 июля 2018 года, 41-летняя женщина-таксист везла из Жердевки в село Терновка Воронежской области двоих парней. По дороге пассажиры напали на водителя, и, поместив ее в багажник, завладели принадлежащим ей автомобилем.

Парни заехали в безлюдное место – подсолнечное поле, расположенное неподалеку от автомобильной дороги «с.Терновка — с.Александровка». Злоумышленники вытащили потерпевшую из багажника. Женщина стала оказывать активное сопротивление и между ними завязалась борьба, в ходе которой один из молодых людей стал ее удерживать, а второй ударил таксиста ножом в шею.

Решив, что женщина скончалась, парни оттащили ее вглубь подсолнечного поля, а сами скрылись на ее автомобиле. Пострадавшая смогла дойти до близлежащего дома и попросить помощи. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, следователи, следователи-криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции смогли установить и задержать злоумышленников в кратчайшие сроки. Ими оказались двое жителей Тамбовской области, один из них в последнее время проживал в Борисоглебске. В квартире, которую снимал мужчина, были изъяты ключи от машины, похищенной у женщины-таксиста. Сам автомобиль оперативники нашли неподалеку от места жительства его родственников. При проведении следственных действий парень указал место, где они вместе с товарищем избавились от орудия преступления. Нож был найден и изъят сотрудниками СК. На одежде и обуви обвиняемых обнаружена кровь потерпевшей.

- На предварительном следствии один из обвиняемых частично признал вину в совершении указанных преступлений, второй категорически отрицает свою причастность. Вместе с тем, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обоих обвиняемых в совершении данных преступлений, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу – говорит руководитель контрольно-следственного отдела воронежского следственного управления СК России Алексей Мязин.

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU