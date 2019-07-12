2019-07-12T11:38:10+03:00
Происшествия

В мичуринском магазине продавали алкоголь школьникам

Продавца торговой точки ждет штраф или исправительные работы
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции 11 июля поступило сообщение о незаконной продаже вино-водочных изделий несовершеннолетним в торговой точке города Мичуринска.

Стражи порядка установили, что в павильоне на улице Лермонтова 34-летняя женщина-продавец повторно осуществила незаконную реализацию алкогольной продукции, продав бутылку спиртного 14-летнему школьнику.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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