Детское отделение одной из районных больниц Тамбовщины отремонтируют за 5,5 млн рублей
В июне этого года начался капитальный ремонт детского отделения Жердевской центральной районной больницы, завершение которого запланировано на сентябрь. На эти цели потратят 5,5 миллиона рублей.
Сейчас в отделении ведутся работы по облицовке стен и потолков гипсокартоном по металлическому каркасу. Уже демонтированы и устроены все перегородки, частично демонтированы полы, разобрана облицовка лестницы на второй этаж. Скоро там будут менять окна и двери.
- В соответствии с дизайн-проектом в отделении предусмотрены уютные и современные помещения. Палаты матери и ребенка будут окрашены в светлые тона, а палаты для детей и подростков будут с более выраженной цветовой гаммой. Здесь также обустроят детскую игровую комнату, столовую, процедурный кабинет, комнату ожидания и санитарный пропускник, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU