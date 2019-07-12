Детское отделение одной из районных больниц Тамбовщины отремонтируют за 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-12T11:01:18+03:00

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В июне этого года начался капитальный ремонт детского отделения Жердевской центральной районной больницы, завершение которого запланировано на сентябрь. На эти цели потратят 5,5 миллиона рублей.

Сейчас в отделении ведутся работы по облицовке стен и потолков гипсокартоном по металлическому каркасу. Уже демонтированы и устроены все перегородки, частично демонтированы полы, разобрана облицовка лестницы на второй этаж. Скоро там будут менять окна и двери.

- В соответствии с дизайн-проектом в отделении предусмотрены уютные и современные помещения. Палаты матери и ребенка будут окрашены в светлые тона, а палаты для детей и подростков будут с более выраженной цветовой гаммой. Здесь также обустроят детскую игровую комнату, столовую, процедурный кабинет, комнату ожидания и санитарный пропускник, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU