2019-07-12T10:34:46+03:00
Происшествия

Тамбовчанка с маленьким внуком застряла в общественном туалете Москвы

На помощь женщине пришли прохожие
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Общественный туалет оказался для тамбовчан западнейОбщественный туалет оказался для тамбовчан западней
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Столичные СМИ сообщают о неприятном инциденте, который произошел в Москве с жительницей города Уварово Верой Жабиной и ее внуком: тамбовчане на какое-то время оказались заблокированы в общественном туалете, который располагается на Цветном бульваре.

Как рассказала порталу «360» Вера Жабина, это был последний день их пребывания с внуком в столице, они гуляли, и в какой-то момент ребенок захотел в туалет. Женщина расспросила прохожих о том, как пользоваться общественным туалетом и вместе с мальчиком зашла в кабинку. После этого в ней погас свет, а дверь оказалась заблокирована. Перепуганный мальчик начал кричать и привлек внимание прохожих, которые попытались вызволить тамбовчан из «плена». Люди еще раз внесли в терминал 50 рублей, но дверь кабинки так и не открылась. Длишь через некоторое время блокировка снялась и женщина с мальчиком смогли выбраться. Предъявлять претензии к организации, на обслуживании которой находится туалет самообслуживания, тамбовчанка не стала и уехала домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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