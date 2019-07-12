2019-07-12T10:25:21+03:00
Общество

Желающих тамбовчан приглашают в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Чтобы искать пропавших людей
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 июля в 15:00 в Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» расскажут о своей работе и помогут всем желающим присоединиться к команде. «Лиза Алерт» - это объединение людей, которые сделают все, чтобы прийти на помощь пропавшему человеку.

- Кто входит в отряд? В отряде может находиться любой человек. У них нет специальной подготовки и не нужно спецоборудования. Нужно только желание. Желание помочь. Вы должны быть ответственными и должны самостоятельно принять решение для себя, что готовы помочь другому человеку выбраться из беды, а именно найти пропавшего человека. Вам обязательно должно уже быть 18 лет, - сообщает пресс-служба библиотеки. - Заинтересовало? Тогда добро пожаловать на вводные лекции.

Вводные лекции добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пройдут на 4 этаже в западном крыле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские вернули похищенное средство связи владельцу
Тамбовчане, убившие женщину-таксиста, предстанут перед судом
В Тамбове на Железнодорожной не поделили дорогу иномарка и отечественная машина
В мичуринском магазине продавали алкоголь школьникам
В Тамбове женщина на «Toyota Camry» сбила 9-летнюю девочку
Детское отделение одной из районных больниц Тамбовщины отремонтируют за 5,5 млн рублей
Тамбовчанка с маленьким внуком застряла в общественном туалете Москвы
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
В Тамбовской области останки Чичериных захоронили захоронили по православному обычаю
В Тамбовской области супруги зарубили топором и ограбили пенсионерку
У тамбовчанки на АЗС украли кошелек
В Кирсанове затягивается строительство яслей
В Тамбове откроется выставка современных икон
В Тамбове кондуктор назвала пассажира «скрягой» и лишилась премии
В Тамбове на продажу выставили таунхаус на 41,5 миллиона рублей
Творческие молодежные коллективы приглашают в Тамбов на фестиваль «Виват, театр!»
Жительница Тамбовщины дважды попалась на уловку "телефонных" мошенников, лишившись 105 тысяч рублей
Из-за бешеной лисы в Тамбовской области объявили карантин
Новый памятник Архангелу Михаилу установили на Тамбовщине
Директора и учредителя тамбовской УК «Доверие» отправили в колонию: их арестовали прямо в зале суда
В Тамбовской области женщина украла у подруги мультиварку и ноутбук