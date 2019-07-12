Желающих тамбовчан приглашают в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-12T10:25:21+03:00

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13 июля в 15:00 в Тамбовской областной библиотеке имени Пушкина добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» расскажут о своей работе и помогут всем желающим присоединиться к команде. «Лиза Алерт» - это объединение людей, которые сделают все, чтобы прийти на помощь пропавшему человеку.

- Кто входит в отряд? В отряде может находиться любой человек. У них нет специальной подготовки и не нужно спецоборудования. Нужно только желание. Желание помочь. Вы должны быть ответственными и должны самостоятельно принять решение для себя, что готовы помочь другому человеку выбраться из беды, а именно найти пропавшего человека. Вам обязательно должно уже быть 18 лет, - сообщает пресс-служба библиотеки. - Заинтересовало? Тогда добро пожаловать на вводные лекции.

Вводные лекции добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» пройдут на 4 этаже в западном крыле.

ИСТОЧНИК KP.RU