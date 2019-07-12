2019-07-12T09:32:47+03:00
Общество

В Тамбовской области останки Чичериных захоронили захоронили по православному обычаю

Над могилами провели панихиду и установили крест
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В селе Караул нашли останки семи человекВ селе Караул нашли останки семи человек
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В селе Караул Инжавинского района прошла панихида по усопшим членам семьи Чичериных, захороненных в некрополе у церкви Святой Троицы.

Напомним, с 18 июня по 3 июля студенты ТГУ имени Г. Р. Державина в составе археологической экспедиции провели работы по исследованию некрополя семьи Чичериных. Целью экспедиции стало установление места захоронений и подтверждение информации о погребенных. А также студенты постарались установить, кто из членов семьи в каком склепе захоронен.

- К сожалению, время не оставило никаких внешних следов этого некрополя, поэтому потребовалось применить методы археологии, чтобы попытаться найти места захоронений известного историка Бориса Чичерина и вообще всей его семьи, - говорит начальник археологической экспедиции ТГУ им. Державина Сергей Андреев.

В итоге были установлены склепы, в которых захоронены Борис Николаевич Чичерин, его родители Николай Васильевич и Елена Борисовна, трое детей Бориса Николаевича — Ульяна, Алексей и Екатерина, умершие маленькими. Кроме того, обнаружены останки еще одной пожилой женщины, предположительно друга семьи Чичериных, Катерины Петровны Осиповой. Все останки, поднятые в процессе работ, были захоронены в склепах. На месте захоронения установлен крест в память об усопших. После этого здесь была совершена заупокойная панихида. Её совершил благочинный Инжавинского благочиния священник Михаил Дымсков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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