В Тамбовской области супруги зарубили топором и ограбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-11T18:17:55+03:00

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В региональном СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Рассказовского района и его 30-летней супруги. Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Напомним, 9 декабря прошлого года во дворе собственного дома в деревне Ахтырка Рассказовского района обнаружено тело 64-летней пенсионерки с множественными травмами головы. В совершении этого преступления заподозрили семейную пару. Как выяснили следователи, супруги злоупотребляли спиртным, нигде не работали, поэтому остро нуждались в деньгах.

- Вечером 8 декабря прошлого года, будучи пьяными, муж и жена зашли во двор к пожилой односельчанке, чтобы похитить из ее дома деньги и ценности, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - Увидев «незваных гостей», пенсионерка стала выгонять их со своего двора, после чего супруги нанесли ей несколько ударов принесённым с собой топором по голове. Затем, обыскав жилище, они похитили золотые украшения, деньги, мобильный телефон и покинули место преступления. В этот же день они приехали в областной центр и сдали золотые изделия в ломбард, после чего добрались до Москвы, где в арендованной квартире и были задержаны сотрудниками полиции.

Уголовное дело передают в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU