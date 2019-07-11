2019-07-11T18:00:43+03:00
Происшествия

У тамбовчанки на АЗС украли кошелек

Злоумышленника задержали
Ирина БУРЯКОВА
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За минувшие сутки полицейские раскрыли кражу, совершенную в Тамбове три недели назад. Так, 20 июня в дежурную часть поступило сообщение от 23-летней тамбовчанки. На одной из АЗС, на улице Никифоровской, девушка оставила свой кошелек без присмотра. Обнаружив пропажу, она вернулась, но кошелька с деньгами в сумме 7 тысяч рублей на месте не оказалось.

Стражи порядка опросили кассира и возможных свидетелей, изъяли запись с камер видеонаблюдения.

- При просмотре видеоматериала момент кражи был обнаружен, было составлено описание злоумышленника, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе розыска был задержан 21-летний гражданин, которого доставили в отдел полиции. После опроса парень сознался в краже и объяснил, что уже потратил украденные деньги. Теперь задержанному придется возместить материальный ущерб.

Ранее этот молодой человек уже имел проблемы с законом. В настоящее время сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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