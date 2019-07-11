В Тамбове на продажу выставили таунхаус на 41,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-11T16:44:41+03:00

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На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже дорогостоящего особняка, расположенного на улице Набережной, 26. За жилье общей площадью 556,3 кв. метра просят 41,5 миллиона рублей, что, в пересчете, составляет 74,6 тысяч рублей за квадратный метр. К дому прилагается участок площадью 4,5 сотки.

- Таунхаус находится рядом с музейным комплексом усадьба Асеевых. Индивидуальное отопление, немецкий котёл Wolf, многоуровневая система очистки воды на вводе. Кровельное покрытие «Катепал», система прогрева кровельного контура и сливов (теплоскат). Автоматические ворота, гараж в доме. На цокольном этаже спортзал, котельная, бильярдная, два санузла, кладовая, погреб. На первом этаже прихожая, гараж, с/у, гостиная, каминная, столовая, кухня. Второй этаж - три спальни, гардеробная, два больших с/у. Мансарда - три спальни, гардеробные. Большие видовые окна, балконы, кондиционеры, на каждом этаже. Право собственности более пяти лет, - говорится в пояснении к объявлению.

Новому покупателю достанется бильярдная

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ИСТОЧНИК KP.RU