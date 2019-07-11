В Кирсанове затягивается строительство яслей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-11T17:42:15+03:00

Подрядчик получил 26 миллионов аванса, а истратил на строительство меньше трети этой суммы

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Кирсановская прокуратура выявила серьезные нарушения при строительстве яслей. Установлено, что в конце декабря прошлого администрацией города Кирсанов и ООО «Вперед» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по строительству нового корпуса детского сада «Ромашка» для детей раннего возраста. Завершить строительство подрядчик должен через 10 месяцев с момента заключения контракта, то есть в октябре этого года. Финансирование работ ведется за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов.

По условиям контракта, исполнителю работ обязаны были выплатить аванс, что и было сделано в предусмотренные документом сроки. Подрядчик, в свою очередь, в течение четырех месяцев должен был отчитаться перед заказчиком об использовании полученных 26 миллионов рублей.

- Однако по истечении 4-х месяцев подрядчик выполнил работы по строительству детского сада лишь на сумму около 7 млн. рублей. Не были завершены работы на всю сумму авансирования и на момент прокурорской проверки, которая состоялась в июне этого года, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Неисполнение подрядчиком условий контракта и требований действующего законодательства, по мнению правоохранителей, причиняет существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства, поскольку не достигается основная цель закупки - строительство нового корпуса детского сада в установленные сроки.

Прокуратура возбудила в отношении генерального директора организации-подрядчика дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам его рассмотрения его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU