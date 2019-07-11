В Тамбове откроется выставка современных икон

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-11T17:13:00+03:00

Все желающие смогут их увидеть в областном краеведческом музее

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12 июля в 15:00 в Тамбовском областном краеведческом музее состоится открытие выставки современных икон «На перекрестке времени и вечности», подготовленной содружеством «Артос».

- Содружество «Артос» - международное объединение художников, иконописцев, дизайнеров, искусствоведов, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

В экспозиции будут представлены более 40 икон современных мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и др.

- На выставке будут представлены иконы, написанные в традиционной технике темперной живописи, а также керамические и резные иконы, эскизы для росписи и хоругви, сделанные в технике набойки, а также металлическое литье. Все это показывает, сколь разнообразно сегодня церковное искусство, развивающие и традиционные техники, и обращающееся к новым технологиям, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU