Директора и учредителя тамбовской УК «Доверие» отправили в колонию: их арестовали прямо в зале суда

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-11T15:07:04+03:00

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Октябрьский районный суд Тамбова вынесли приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО УК «Доверие» и ее учредителя. Обоих мужчин признали виновными в преступлении по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- В суде установлено, что с апреля 2015 года по январь 2017 года, генеральный директор управляющей организации совместно с учредителем компании, получая от собственников помещений многоквартирных домов, находившихся в управлении компании, оплату за потребленные коммунальные ресурсы и оказанные услуги, не рассчитывались ими с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями услуг, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Таким образом они похитили денежные средства на сумму более 24 млниллиона рублей.

Суд приговорил генерального директора компании к 2 годам лишения свободы, учредителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденных, которые до вынесения приговора находились под подпиской о невыезде, взяли под стражу прямо в зале суда. Известно, что приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU