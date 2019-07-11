Творческие молодежные коллективы приглашают в Тамбов на фестиваль «Виват, театр!»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-11T16:27:48+03:00

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В Тамбове начался прием заявок на участие в 12-м открытом фестивале молодежных театральных коллективов «Виват, театр!». В этом году финальный этап фестиваля пройдет с 24 октября по 3 ноября.

Участники представят публике классические и современные спектакли. Параллельно с показами будут проходить встречи актеров с театральными критиками, мастер-классы и творческие лаборатории, тренинги, «круглые столы» по проблемам развития зрелищного искусства.

Чествование самых талантливых молодых служителей Мельпомены состоится 3 ноября на торжественной церемонии закрытия конкурсной программы фестиваля «Виват, театр!».

- Заявку на участие в фестивале можно подать в организационный комитет с 9 по 19 июля по электронной почте vivat@tmt-tambov.ru, либо на бумажном носителе на адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Астраханская, д.2а, муниципальное автономное учреждение культуры «Драматический театр «Тамбовский молодежный театр», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU