Жительница Тамбовщины дважды попалась на уловку "телефонных" мошенников, лишившись 105 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-11T16:01:27+03:00

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10 июня 61-летней жительнице Расказовского района поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником службы безопасности банка, в котором женщина постоянно обслуживается. И по телефону сообщил, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств, добавив, что это, скорее всего, мошенники. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить все данные карты. Женщина поверила мошеннику и сообщила номер карты и ее код. После этого произошло списание 57 тысяч рублей.

- Хочется обратить внимание на то, что женщина знала о возможных способах мошенничества. В прошлом году ее уже обманывали на 48 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - В настоящее время по всем фактам проводятся мероприятия по установлению личности мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU