Из-за бешеной лисы в Тамбовской области объявили карантин
Заболевшее животное нашли в селе Волхонщина
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, что на территории улицы Заречной села Волхонщина Пичаевского района установлено заболевание лисицы бешенством.
Территорию подворья объявили эпизоотическим очагом, улица Заречная - неблагополучным пунктом, а село Волхонщина – угрожаемой зоной по бешенству животных, из-за чего там объявили карантин.
Напомним, что на зараженном участке запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать их, а также продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.
ИСТОЧНИК KP.RU