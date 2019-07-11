Из-за бешеной лисы в Тамбовской области объявили карантин

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-11T15:30:18+03:00

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, что на территории улицы Заречной села Волхонщина Пичаевского района установлено заболевание лисицы бешенством.

Территорию подворья объявили эпизоотическим очагом, улица Заречная - неблагополучным пунктом, а село Волхонщина – угрожаемой зоной по бешенству животных, из-за чего там объявили карантин.

Напомним, что на зараженном участке запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать их, а также продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU