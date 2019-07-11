Новый памятник Архангелу Михаилу установили на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-11T15:14:45+03:00

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Новый памятник Архангелу Михаилу, которого так почитают местные жители и считают своим покровителем, установили в городе Уварово. Фигуру святого изготовили на пожертвования прихожан, благодетелей и средства Уваровской Епархии.

Прежний памятник Архангелу Михаилу около 10 лет украшал территорию около Христорождественского кафедрального собора, однако скульптура начала рассыпаться. Ее фрагменты падали с семиметровой высоты, что создавало опасность для прохожих.

По словам авторов памятника, у современного и прочного материла - стеклопластика, из которого сделана скульптура, гарантийный срок службы составляет порядка полусотни лет.

- Масштабные преобразования предстоят и самой территории в районе памятника. Уже в ближайшее время начнется реконструкция площади, которая теперь будет зонирована на территорию сквера с пешеходными дорожками и непосредственно саму площадь. Вместе с теми работами, которые проводятся на территории у собора, вся данная часть города станет единым обустроенным комплексом, - говорит глава города Уварово Владислав Денисов.

Фото: администрация города Уварово

ИСТОЧНИК KP.RU