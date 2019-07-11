В Тамбовской области женщина украла у подруги мультиварку и ноутбук

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-11T14:31:04+03:00

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В дежурную часть полиции 10 июля обратилась 40-летняя жительница города Уварово с сообщением о краже. Женщина рассказала, что из ее дома были украдены мультиварка и ноутбук.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 40-летняя женщина, которая приходится потерпевшей подругой. Ее задержали и доставили в отдел полиции. Злоумышленница пояснила, что как обычно пришла в гости к знакомой, однако ее не было дома. Дверь была открыта и она решила ее обокрасть. Похищенное имущество вернули законной владелице.

- Установлено, что ранее задержанная уже не раз совершала подобные кражи и имела проблемы с законом. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU