2019-07-11T13:01:37+03:00
Общество

Нежелание стать пешеходом побудило жителя Тамбовщины выплатить долг по алиментам

Горе-отец задолжал ребенку более 200 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Инжавинском районе у местного жителя образовалась задолженность по алиментам в размере 240 тысяч рублей. Приставы неоднократно предупреждали его о возможных печальных последствиях, однако он никаких мер не предпринимал.

В итоге судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о временном ограничении на пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством.

- После этого мужчина незамедлительно явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Исполнительное производство будет находиться на контроле судебного пристава – исполнителя, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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