В Тамбовской области кассир обокрала магазин, в котором работала
В дежурную часть полиции МОМВД «Уваровский» 10 июля поступило сообщение о краже денег из кассы одного из местных магазинов. Сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения.
Под подозрение попала 35-летняя кассир, работавшая в магазине. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, где она созналась в краже. По ее словам, половину украденной суммы она успела потратить на себя. Остальная часть была изъята полицейскими и возвращена владелице торговой точки. Теперь жительнице города Уварово придется возместить материальный ущерб из своего кармана.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU