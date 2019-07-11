В Тамбовской области кассир обокрала магазин, в котором работала

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-11T11:20:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции МОМВД «Уваровский» 10 июля поступило сообщение о краже денег из кассы одного из местных магазинов. Сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

Под подозрение попала 35-летняя кассир, работавшая в магазине. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, где она созналась в краже. По ее словам, половину украденной суммы она успела потратить на себя. Остальная часть была изъята полицейскими и возвращена владелице торговой точки. Теперь жительнице города Уварово придется возместить материальный ущерб из своего кармана.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU