2019-07-11T11:20:55+03:00
Происшествия

В Тамбовской области кассир обокрала магазин, в котором работала

Полицейские вычислили женщину и задержали
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции МОМВД «Уваровский» 10 июля поступило сообщение о краже денег из кассы одного из местных магазинов. Сотрудники полиции опросили всех возможных свидетелей, а также изъяли запись с камеры видеонаблюдения.

Под подозрение попала 35-летняя кассир, работавшая в магазине. Женщину задержали и доставили в отдел полиции, где она созналась в краже. По ее словам, половину украденной суммы она успела потратить на себя. Остальная часть была изъята полицейскими и возвращена владелице торговой точки. Теперь жительнице города Уварово придется возместить материальный ущерб из своего кармана.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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