На «Тамбовском пороховом заводе» нашли 26 нарушений правил безопасности
С 3 июня по 1 июля на «Тамбовском пороховом заводе» в городе Котовске проходила плановая проверка, которую провели сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Специалистов интересовало соблюдение требований промышленной безопасности на опасном режимном объекте. В результате вскрылся целый ряд нарушений.
- В ходе мероприятия были выявлены 26 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в частности: допускается эксплуатация зданий, не в полной мере соответствующих требованиям промышленной безопасности, не на все технологические трубопроводы и технические устройства имеются паспорта, не обеспечено соблюдение требований к порядку обучения и инструктажа рабочего персонала, имеют место нарушения требований к хранению продукции на складах, - сообщили по итогам проведенного мероприятия в Верхнее-Донском управлении Ростехзнадзора.
За допущенные нарушения к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ предприятию назначили административный штраф в размере 200 000 рублей, еще 3 должностных лица привлечены к ответственности на общую сумму 60 000 рублей.
Напомним, на «Тамбовском пороховом заводе» не раз возникали ЧП, приводившие к человеческим жертвам. Последнее произошло здесь в марте 2017 года. Тогда из-за взрыва погибли пять человек. После случившегося на предприятии обещали усилить меры безопасности, чтобы не допустить повторения трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU