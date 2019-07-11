2019-07-11T09:48:04+03:00
Общество

На «Тамбовском пороховом заводе» нашли 26 нарушений правил безопасности

Предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей, трех ответственных сотрудников – на 60 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В 2017 году на пороховом заводе погибли пять человекВ 2017 году на пороховом заводе погибли пять человек
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С 3 июня по 1 июля на «Тамбовском пороховом заводе» в городе Котовске проходила плановая проверка, которую провели сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Специалистов интересовало соблюдение требований промышленной безопасности на опасном режимном объекте. В результате вскрылся целый ряд нарушений.

- В ходе мероприятия были выявлены 26 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, в частности: допускается эксплуатация зданий, не в полной мере соответствующих требованиям промышленной безопасности, не на все технологические трубопроводы и технические устройства имеются паспорта, не обеспечено соблюдение требований к порядку обучения и инструктажа рабочего персонала, имеют место нарушения требований к хранению продукции на складах, - сообщили по итогам проведенного мероприятия в Верхнее-Донском управлении Ростехзнадзора.

За допущенные нарушения к административной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ предприятию назначили административный штраф в размере 200 000 рублей, еще 3 должностных лица привлечены к ответственности на общую сумму 60 000 рублей.

Напомним, на «Тамбовском пороховом заводе» не раз возникали ЧП, приводившие к человеческим жертвам. Последнее произошло здесь в марте 2017 года. Тогда из-за взрыва погибли пять человек. После случившегося на предприятии обещали усилить меры безопасности, чтобы не допустить повторения трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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