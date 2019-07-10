Пьяный посетитель торговой точки на Тамбовщине угрожал продавцу ножом

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-10T17:33:29+03:00

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В дежурную часть полиции МОМВД «Рассказовский» 9 июля поступило сообщение об угрозе убийством. На полученный сигнал на Фабричный проезд незамедлительно был направлен ближайший патруль ППС.

Как оказалось, на 32-летнюю женщину, работающую в одном из местных торговых точек напал пьяный покупатель. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник стал угрожать ей ножом, после чего скрылся. Вскоре стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции. Как оказалось, 40-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU