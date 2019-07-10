В преддверии Дня садовода выйдет в свет книга о Мичуринске

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-10T17:21:04+03:00

В книге будут несколько разделов Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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Глава Мичуринска Максим Харников провел встречу с авторами будущей книги о наукограде Михаилом Белых и Вадимом Гранитовым, на которой обсудили содержание издания. К ним присоединились заместители главы администрации города Лариса Китайчик и Сергей Гридчин, а также заместитель председателя городского Совета Елена Золотарева.

В книгу о наукограде войдут несколько разделов, повествующих об историческом прошлом города, туристическом и культурном наследии, о выдающихся земляках и современном наукограде.

- Краевед, писатель, журналист Михаилом Белых и главный редактор газеты «Мичуринская правда» Вадим Гранитов уже завершают работу над уникальным изданием. В преддверии проведения Всероссийской выставки «День садовода-2019» планируется первый выпуск книги «Мичуринск на холме», - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU