Тамбовские автоинспекторы отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим в ДТП

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-10T17:13:18+03:00

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В этом году, как и в прошлом, сотрудники Госавтоинспекции Тамбовской области прошли обучение по повышению уровня оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП. Они приезжают одними из первых на места аварий, поэтому от их навыков во многом зависят жизни людей.

Специальная подготовка автоинспекторов проводилась медиками «Центра медицины катастроф» и специалистами «Пожарно-спасательного центра». В обучении используются учебные тренажеры с имитацией различных повреждений и состояний, манекены с электронным контролем действий, что позволяет сразу оценивать правильность проведения тех или иных манипуляций.

- Автоинспекторы с большим интересом участвуют в обучении и благодарны специалистам центра за проведённые практические занятия, в ходе которых они приобретают полезные для работы навыки, поскольку от их своевременной и квалифицированной помощи зависит спасение жизни пострадавших, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU