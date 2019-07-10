Из Тамбова в Иркутскую область отправили более двух тонн гуманитарной помощи
Тамбовчане отправили более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения. Жители областного центра пожертвовали одежду для взрослых и детей, продукты, средства гигиены, игрушки, медикаменты, постельные принадлежности и другие необходимые вещи.
- Сбор гуманитарной помощи организовала неравнодушная молодежь региона. Волонтеры принимали и сортировали вещи, которые приносили в специальный пункт тамбовчане. На призыв о помощи откликнулось много людей. Буквально за 4 дня удалось собрать более 2 тонн груза. Поддержку оказали не только простые горожане, но и депутаты, предприниматели, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Напомним, в Иркутской области от наводнения пострадали более 37 тысяч человек, в зону бедствия попали 110 населенных пунктов. Свыше 3,5 тысячи жилых домов были полностью разрушены.
ИСТОЧНИК KP.RU