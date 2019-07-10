2019-07-10T16:23:31+03:00
Общество

Из Тамбова в Иркутскую область отправили более двух тонн гуманитарной помощи

Ее получат люди, пострадавшие от наводнения
Ксения АЛЕШИНА
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Горожане с сострадданием отнеслись к беде жителей Иркутской областиГорожане с сострадданием отнеслись к беде жителей Иркутской областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовчане отправили более двух тонн гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения. Жители областного центра пожертвовали одежду для взрослых и детей, продукты, средства гигиены, игрушки, медикаменты, постельные принадлежности и другие необходимые вещи.

- Сбор гуманитарной помощи организовала неравнодушная молодежь региона. Волонтеры принимали и сортировали вещи, которые приносили в специальный пункт тамбовчане. На призыв о помощи откликнулось много людей. Буквально за 4 дня удалось собрать более 2 тонн груза. Поддержку оказали не только простые горожане, но и депутаты, предприниматели, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, в Иркутской области от наводнения пострадали более 37 тысяч человек, в зону бедствия попали 110 населенных пунктов. Свыше 3,5 тысячи жилых домов были полностью разрушены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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