Тамбовские полицейские изъяли незарегистрированное ружье у сельского жителя

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-10T14:58:24+03:00

Он хранил его дома уже очень много лет

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9 июля в дежурную часть поступила информация о факте незаконного оборота оружия в селе Богословка Рассказовского района. В итоге, в доме у местного 43-летнего местного жителя стражи порядка обнаружили и изъяли незарегистрированное двуствольное ружье, патрон и 300 граммов пороха.

- Нарушитель опрошен, получены признательные показания. По его словам, ружье осталось от его отца, умершего в 1982 году. За прошедшие 36 лет сын так и не оформил двустволку надлежащим образом в районном подразделении органов внутренних дел, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Статьей 222 УК РФ «Незаконные изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» предусмотрено наказание для нарушителей. Подобное преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

- Напоминаем, что при добровольной сдаче незарегистрированного оружия или боеприпасов, граждане освобождаются от уголовной ответственности, - отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU