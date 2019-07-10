На Тамбовщине мужчина с семью судимостями украл крупную сумму денег у своего родственника

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-10T15:28:20+03:00

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В дежурную часть отделения полиции поступила информация о краже денег в поселке совхоза «Бондарский» из летнего домика, Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место происшествия, а также изъяли следы и орудие взлома – отвертку.

По подозрению в краже был задержан 31-летний родственник потерпевшего. Выяснилось, что в ночь на 8 июля путем взлома дверных запоров он похитил из летней кухни более 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что это далеко не первое нарушение уголовного законодательств со стороны мужчины. Проживавший ранее в Оренбурге злоумышленник имел 7 судимостей за кражи, угон и грабеж. Часть украденных денег он успел потратить, оставшаяся сумма была возвращена владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, соответствующего части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU