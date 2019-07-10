Жительница Тамбовской области лишилась денег, продавая коляску через объявление в интернете

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-10T14:26:22+03:00

У нее украли почти 12 тысяч рублей

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9 июля 32-летняя жительница поселка Первомайский разместила объявление о продаже детской коляски на сайте «Авито». Практически сразу на данное объявление откликнулся покупатель.

Около 18:00 неизвестный позвонил на номер женщина и сказал, что товар его устраивает. Злоумышленник обещал перевести на ее карту деньги. Для этого он попросил назвать номер карточки и другие реквизиты. Не задумываясь, потерпевшая все так и сделала. После чего с ее счета мошенники украли 11 тысяч 800 рублей.

Обнаружив пропажу денег, жительница поселка Первомайский стала звонить покупателю, но его номер уже был недоступен, тогда она обратилась в органы правопорядка.

- После проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативных мероприятий выяснилось, что телефон злоумышленника зарегистрирован на территории Калужской области. В настоящее время ведется его розыск, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU