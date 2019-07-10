2019-07-10T14:26:22+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовской области лишилась денег, продавая коляску через объявление в интернете

У нее украли почти 12 тысяч рублей
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 июля 32-летняя жительница поселка Первомайский разместила объявление о продаже детской коляски на сайте «Авито». Практически сразу на данное объявление откликнулся покупатель.

Около 18:00 неизвестный позвонил на номер женщина и сказал, что товар его устраивает. Злоумышленник обещал перевести на ее карту деньги. Для этого он попросил назвать номер карточки и другие реквизиты. Не задумываясь, потерпевшая все так и сделала. После чего с ее счета мошенники украли 11 тысяч 800 рублей.

Обнаружив пропажу денег, жительница поселка Первомайский стала звонить покупателю, но его номер уже был недоступен, тогда она обратилась в органы правопорядка.

- После проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативных мероприятий выяснилось, что телефон злоумышленника зарегистрирован на территории Калужской области. В настоящее время ведется его розыск, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские изъяли незарегистрированное ружье у сельского жителя
Житель Тамбовщины, желая стать инвестором в интернете, лишился почти 1,5 млн рублей
Осужден 64-летний мужчина, который сообщил о ложном взрыве в Тамбове на День Победы
В Тамбове починили крышу многоэтажки, где провалились бетонные плиты
Тамбовский районный суд вынес приговор липчанину, по вине которого в ДТП погиб человек
Жители поселка в Тамбовской области остались без воды
В Тамбовской области многодетную мать признали виновной в жестоком обращении с детьми
В котовском Дворце культуры заменят окна на 2 млн рублей
В Тамбовском районе столкнулись легковушка и фура: пострадала 16-летняя девушка
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
В Тамбовской области «накрыли» цех, где в кустарных условиях делали водку
В тамбовской многоэтажке, где обрушилась крыша, работают следователи
Прокуратура проведет проверку по факту обрушения крыши в многоэтажке Тамбова
В Тамбове полицейские задержали 27-летнего продавца героина
Дома-памятники Тамбова выставят на торги
Аэропорт «Тамбов» и его директора оштрафовали на 120 тысяч рублей
Север Тамбова на ночь останется без воды
В одном из скверов Тамбовщины демонтируют опасную детскую площадку
В Тамбовском районе впервые пройдет гастрономический фестиваль ремесленного сыра
Отходы из ямы Беккари в Тамбове могли растаскивать кошки и собаки