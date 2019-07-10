Тамбовский районный суд вынес приговор липчанину, по вине которого в ДТП погиб человек

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-10T12:33:02+03:00

Мужчина, будучи нетрезвым за рулем, врезался на автопоезде в легковушку

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Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Липецка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установлено судом, 11 января этого года, около 15 часов, обвиняемый, находившийся в состоянии опьянения, ехал за рулем автопоезда в составе сидельного тягача МАЗ и полуприцепа бортового ТОНАР.

На 20-м километре автодороги Северный обход города Тамбова в сторону поселка Комсомолец, он пересек границу регулируемого перекрестка Северный обход г.Тамбов-Тамбов-Шацк на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с легковушкой, водитель которой от полученных травм скончался.

- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия на иждивении подсудимого троих малолетних детей, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права на 2 года 6 месяцев управлять транспортными средствами, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбвоской области.

ИСТОЧНИК KP.RU