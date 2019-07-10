Жители поселка в Тамбовской области остались без воды
Жители улицы Кооперативной поселка Сатинка Сампурского района обратились в прокуратуру. Дело в том, что на улице в феврале вышла из строя колонка, которая, по данным региональной прокуратуры, обеспечивала их питьевой водой.
Фото: пресс-служба прокуратуры Тамбовской области
- Поскольку ремонт колонки не производился, новая водоразборная колонка не была установлена, в мае жители поселка написали коллективное обращение в администрацию Сатинского сельсовета, собственностью которого являются указанные водонапорные сети, обеспечивающие население холодным водоснабжением, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Глава Сатинского сельсовета обещал отремонтировать уличную колонку и обеспечить подачу питьевой воды до 1 июля. Однако до настоящего времени колонка не отремонтирована.
Фото: пресс-служба прокуратуры Тамбовской области
В этой связи, выступая в защиту прав жителей поселка на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением, прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации поссовета восстановить снабжение холодной питьевой водой жителей домов №№ 122-136 улицы Кооперативная.
- Заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - отметили в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU